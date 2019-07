Veel steun voor oproep tot hogere jeugdstraf

Een petitie die oproept tot zwaardere straffen in het jeugdstrafrecht is binnen enkele dagen door bijna 60.000 mensen ondertekend. De handtekeningenactie is een initiatief van de ouders van drie kinderen die in 2017 werden gedood door minderjarigen. De jeugdige daders kregen één tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Dat vinden de ouders niet genoeg.

De gedode kinderen zijn de 14-jarige Romy Nieuwburg uit Hoevelaken, Nick Bood (16) uit Assendelft en Savannah Dekker (14) uit Bunschoten. De ouders schrijven: „Wij als ouders hebben er onze missie van gemaakt de duur van de jeugddetentie omhoog te krijgen.” Ze willen de handtekeningen uiteindelijk aanbieden aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).