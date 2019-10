Veel steun protestactie boeren op social media

De protestactie van boeren in Den Haag krijgt van duizenden Nederlanders bijval via Twitter en Facebook. „Welkom hardwerkende boeren in mijn stad Den Haag. Deze Hagenees waardeert jullie wel”, schrijft iemand op Facebook. „Kippenvel! Het bestaat dus nog, nuchter verstand en klaar = klaar! Boeren zet ‘m op!”, twittert een ander.

„Top, succes tegen al die klimaatgekken. Jullie zijn geweldig. Iedereen steunt jullie. Ga ervoor!”. „Super boeren! Laat zien dat jullie helemaal klaar zijn met de achterlijke elite die telkens maar solt met de modaal burger en de boer. ls één van de efficiëntste producenten van voedsel ter wereld mogen we trots zijn op wat de boeren elke dag weer presteren”, twitteren andere steunbetuigers.

„Jongens dit zegt toch wat! Zoveel boeren op pad naar Den Haag ipv hun dagelijkse werkzaamheden. Ze zijn niet snel tot actie bereid maar de maat is meer dan vol”, valt ook te lezen. Op Facebook hebben mensen hun profielfoto’s aangepast met de tekst: Ik sta achter de actie van 1 oktober.