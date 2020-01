Veel smog door vuurwerk en mist

Het afsteken van vuurwerk in combinatie met zeer dichte mist heeft tijdens de jaarwisseling gezorgd voor veel smog door fijnstof. De hoogstgemeten concentratie fijnstof was in Heerlen (Limburg). Smog kan zorgen voor ademhalingsklachten en andere gezondheidsproblemen.

De luchtkwaliteit boven de grote steden, boven de stad Groningen, rond Eindhoven en boven Arnhem was enige tijd zeer slecht, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Woensdagmiddag was de luchtkwaliteit in vrijwel heel Nederland weer matig tot goed.

Het RIVM meet sinds vier jaar samen met burgers het effect van het afsteken van vuurwerk op smogvorming. Bij 750 burgers staat daarvoor een sensor. De piek in de fijnstofuitstoot was deze jaarwisseling iets hoger dan vorig jaar. Opvallend is volgens het RIVM dat het langer duurde voor de piek weer afzakte. Oorzaak daarvoor is de mist in combinatie met weinig wind, aldus het instituut.