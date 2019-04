Een plofkraak bij een winkelcentrum aan de Kajuit in Groningen heeft zaterdagochtend veel schade veroorzaakt. Niemand raakte gewond.

Het gebied rond het winkelcentrum is afgezet en een paar omliggende woningen worden ontruimd. Mensen kunnen terecht in de nabijgelegen sporthal. De politie is op zoek naar twee jongens die ervandoor zijn gegaan op een scooter.