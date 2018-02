Veel schade na brand fitnesscentrum Maassluis

In een fitnesscentrum aan de Govert van Wijnkade in Maassluis heeft een grote brand gewoed. Er is niemand gewond geraakt, maar volgens de brandweer is de schade aan het gebouw groot.

De brand ontstond om 15.15 uur in een kleedkamer op de bovenste etage van het gebouw. Even was het onduidelijk of er nog mensen binnen waren. Dat bleek niet het geval.

De brandweer had ruim twee uur nodig de brand te blussen, omdat die moeilijk te bereiken was. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend.

Er kwam veel rook vrij bij de brand. Uit het dak stegen bruine rookwolken op en omwonenden werd aangeraden ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven.