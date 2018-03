De ambassade van Kameroen in Den Haag is fors beschadigd door de brand die zaterdagmorgen rond 4.00 uur werd ontdekt. De brand is vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Het duurde enige voordat de brandweer de brandhaard had gevonden. Er moesten plafonds en wanden worden verwijderd.

Het vuur ging van de meterkast over in een leidingschacht en dat maakte bestrijding van de brand aan de Amaliastraat lastig. De brandweer rukte met groot materieel uit.