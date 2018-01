Veel schade gemeld na zwaarste beving in jaren

Het aantal schademeldingen na de aardbeving in het Groningse dorp Zeerijp nadert na een dag al de duizend. Dat zijn er uitzonderlijk veel, maar de beving van maandagmiddag was dan ook uitzonderlijk hevig voor het gaswinningsgebied: het KNMI noteerde kracht 3.4.

Directeur Gerald Schotman van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zegt dat hij de zwaarste beving in vijf jaar „ontzettend erg” vindt. Maar wat de gevolgen zijn voor het bedrijf, dat het gas uit de grond pompt, is nog onduidelijk.

Het aantal schademeldingen is fors hoger dan in de dagen na de beving in Huizinge van 2012, die een kracht had van 3.6. Toen kwamen in de eerste dagen na de aardschok zo’n vijfhonderd meldingen binnen. Dat werden er uiteindelijk duizenden.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaf de NAM maandag opdracht om binnen 48 uur met een analyse van de aardbeving te komen en ook direct maatregelen voor te stellen. Volgens de toezichthouder kan het goed zo zijn dat de laatste beving voor Groningers zwaarder voelde dan de beving van 2012. Dat heeft te maken met de grondversnelling, de mate waarin de grond schudt.

Overigens werd de kracht van 3.6 na de beving in Huizinge pas een half jaar later in de boeken gezet, na nadere analyse. In eerste instantie ging het KNMI destijds uit van 3.4.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) gaat woensdag op bezoek in Zeerijp. Hij gaf direct na de beving al aan dat de gaswinning „maximaal moet worden verminderd”.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) gaat binnenkort opnieuw demonstreren. De organisatie van inwoners wil dat de overheid meer doet om hen te beschermen. Volgens een woordvoerder van de GBB is de beving van maandag hard aangekomen. „Zelfs de meest redelijke mensen zijn het nu zat”, zei hij.