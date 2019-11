Een plofkraak in Helmond heeft veel schade aan de omgeving veroorzaakt. De politie meldt dat er rond 05.00 uur aan het Dierdonkpark in de Noord-Brabantse stad een plofkraak plaatsvond. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

Rond de geldautomaat die met geweld is opengebroken stonden geen huizen. Of er geld is meegenomen, weet de politie nog niet.

Het zou vermoedelijk gaan om twee daders die er op een scooter vandoor zijn gegaan.