Veel schade aangericht tijdens Haagse jaarwisseling

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is in Den Haag voor bijna 764.000 euro schade aangericht. Het gaat vooral om beschadigde afvalbakken, bankjes en afvalcontainers. Die schade bedraagt in totaal ruim een half miljoen euro. Daarnaast zijn „opvallend veel parkeerautomaten vernield”, aldus de gemeente, goed voor een schadepost van meer dan twee ton. Ook zijn 190 bus- en tramhaltes in Den Haag beschadigd.

Het totaalbedrag, 763.882 euro, gaat over de hele periode van 1 december tot en met 1 januari. De meeste schade, van ruim een half miljoen euro, werd aangericht op 31 december en 1 januari. Zo werd op die dagen voor meer dan vier ton aan afvalbakken, bankjes en speeltoestellen vernield. Een jaar eerder was dat net geen twee ton. De schade aan parkeerautomaten in heel december steeg van 147.000 euro naar ruim 211.000 euro.

De Haagse hulpdiensten hadden het volgens de gemeente erg druk. De brandweer moest in de nacht van oud en nieuw 569 keer uitrukken. Dat is 25 procent meer dan een jaar eerder. De politie kreeg bijna 300 meldingen, iets meer dan vorig jaar, en hield 44 mensen aan, iets minder dan vorig jaar. Hulpverleners waren 26 keer slachtoffer van geweld. Een jaar eerder gebeurde dat 24 keer.

Voor het eerst in jaren kregen de buurten Scheveningen en Duindorp geen toestemming om vreugdevuren op hun stranden te bouwen. Dat leidde begin december tot rellen. Mensen gooiden vuurwerkbommen naar agenten en journalisten. Bij huiszoekingen vonden agenten honderden kilo’s illegaal vuurwerk. Waarnemend burgemeester Johan Remkes wil in zulke gevallen huizen kunnen sluiten. „Als er in een woning handelsvoorraden drugs gevonden worden, dan mag ik zo’n pand sluiten. Ik wil ervoor ijveren om voor de jaarwisseling wettelijk geregeld te hebben dat dit ook mogelijk wordt als iemand een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in huis heeft”, zegt Remkes in een interview met het AD.