Een grote brand heeft dinsdagavond veel schade veroorzaakt in een plantenkwekerij aan de Groeneveldseweg in De Lier (Zuid-Holland). Niemand is gewond geraakt. Er komt veel rook vrij bij de brand.

„We lijken de brand nu redelijk onder controle te hebben. Wij adviseren omwonenden wegens de rookontwikkeling wel ramen en deuren te sluiten”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer rukte met flink wat blusvoertuigen uit. Onduidelijk is nog wat de oorzaak van de brand is.