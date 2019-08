Veel rook in regio door brand in Waddinxveen

Bij een groenrecyclingbedrijf in Waddinxveen is een grote brand uitgebroken. De brand woedt in een „zeer grote stapel groenafval” bij de afvalverwerker aan de Tweede Bloksweg vlakbij de A12, meldt de brandweer. De rook is in de wijde omgeving te zien, maar ook te ruiken.

Onder meer vanuit Bodegraven, Gouda, Boskoop en Nieuwkoop komen meldingen van rookoverlast. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om deuren en ramen te sluiten. Geprobeerd wordt de composthoop af te dekken, zodat de rook vermindert.

Meetploegen zijn ingezet om de omvang van, en mogelijke schadelijke deeltjes in de rookwolk in kaart te brengen. De weg tussen Zevenhuizen en Waddinxveen (N453) is tussen de aansluiting met de A12 en Waddinxveen afgesloten.