Een grote brand op of in het dak van een sporthal aan de Maandagsewetering in Noordwijkerhout veroorzaakt veel rook. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse.

Het gaat om Sporthal De Schelft. Mensen die last hebben van de rook wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.