Veel rook door grote brand Daarlerveen

De brandweer is zondagavond in Daarlerveen met man en macht bezig een brand in een hal met houtvezels te blussen. De inzet is er vooral op gericht overslag naar een naastliggende hal te voorkomen, zo meldt de brandweer.

Door de brand is veel rook ontstaan, die richting het naastgelegen Vroomshoop trekt. De brandweer verwacht nog enige tijd met de brand bezig te zijn en zet een drone in die vuurhaarden kan ontdekken.

Omwonenden wordt geadviseerd uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.