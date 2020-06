Veel rook door brand in koeltrailer in Hellevoetsluis

Op een industrieterrein in Hellevoetsluis heeft een grote brand gewoed in een trailer van een vrachtwagen. Het betrof een koelwagen. De hulpdiensten waren in groten getale aanwezig omdat het voertuig geparkeerd stond bij een tankstation. Om 04.45 uur maakte de brandweer bekend dat de brand onder controle was.

Bij de brand aan de Kickersbloem kwam veel rook vrij die richting een naastgelegen woonwijk trok. Om omwonenden te waarschuwen werd een NL-alert verstuurd. De politie zette een deel van de straat af.