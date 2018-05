Veel rook door brand bedrijfsgebouw Wijdenes

Bij een bedrijf in Wijdenes (Noord-Holland) dat gespecialiseerd is in winter- en kerstdecoratie woedt een grote brand. Een bedrijfshal valt volgens de brandweer niet meer te redden, de tweede mogelijk nog wel. Bij de brand komt veel rook vrij, doordat veel kunststof in de hal ligt. De brandweer heeft omwonenden daarvoor gewaarschuwd met een NL Alert, een bericht op mobiele telefoons.

Inmiddels zijn kantoorruimte, een showroom en opslagruimte gesneuveld. Het bedrijf verwacht dat de levering van kerstspullen niet in gevaar komt, omdat de voorraden groot zijn en ook op tijd kunnen worden aangevuld. Er wordt onder meer versiering geleverd aan Schiphol, De Bijenkorf en stadscentra.

Het bedrijf is gevestigd aan de Blokdijk. Voor het blussen heeft de brandweer veel mensen en materieel ingezet. In de dakplaten van het gebouw zit asbest. Deeltjes van de schadelijke stof zijn alleen neergeslagen op het terrein van het bedrijf zelf, constateerde de brandweer na onderzoek.

Niemand is gewond geraakt. De brandweer verwacht dat het blussen nog uren gaat duren.