Veel rook bij grote brand in Rotterdamse haven

Bij een metaalrecylingbedrijf in de Rotterdamse Botlek heeft een grote brand gewoed die in het nabijgelegen dorp Rozenburg voor veel rookoverlast zorgde.

Rond 5.00 uur stuurde de veiligheidsregio een NL-Alert om bewoners te waarschuwen om ramen en deuren dicht te houden. Het Rotterdamse Havenbedrijf stuurde twee blusboten naar het bedrijf aan de Quebecstraat. Het vuur woedde diep in een berg metaalafval en was moeilijk te blussen. Met een grote kraan is een deel van het afval verplaatst zodat de brand een paar uur later volledig kon worden geblust.

De Milieudienst Rijnmond kreeg ongeveer zeventig klachten binnen over de rook.