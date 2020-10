Veel rook bij grote brand in Eindhoven

Een bedrijf aan de Dillenburgstraat in Eindhoven is vrijdagmiddag getroffen door een zeer grote uitslaande brand. Daardoor is er sprake van een grote rookontwikkeling, maakte de brandweer bekend.

Het zou gaan om een brand bij een recyclingbedrijf op industrieterrein De Hurk. De brand brak door nog onbekende oorzaak uit rond 14.00 uur. De brandweer bestrijdt het vuur met groot materieel. De rook is in de wijde omtrek te zien.

Om 14.15 uur ging er voor Eindhoven een NL-alert uit, waarbij inwoners van de omgeving van de Bredalaan en de Dillenburgstraat wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. „Als u last van rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit”, aldus deze alert.