In een leegstaand pand in Bergen op Zoom woedt maandagavond een grote brand. Het gebouw, van 100 bij 100 meter, staat volledig in brand. Het is volgens de brandweer nog onduidelijk of er mensen binnen zijn.

Er is veel rookontwikkeling. Zwarte rookwolken zijn tot in de verre omtrek te zien. De brand trekt nogal wat publiek naar de Vierlinghweg. Dat bemoeilijkt het werk van de hulpdiensten, waarschuwt de brandweer.