Een brand bij het bedrijf Cargotec in Rotterdam veroorzaakt veel rook die in de wijde omgeving te zien is. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt dat het gaat om een grote brand.

Het bedrijf staat in het havengebied aan de Doklaan. De naburige Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. De brandweer zet extra mensen en materieel in.