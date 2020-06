Veel rook bij brand in voedselbedrijf in Helmond

In Helmond woedt een grote brand in voedselbedrijf aan de Vossenbeemd. Door de brand komt volgens de brandweer veel zwarte rook vrij. Die trekt over de stad. Omwonenden zijn gealarmeerd met een NL-Alert en wordt gevraagd uit de rook te blijven.

De brandweer is met veel materieel ter plaatse. Zo zijn er acht blusvoertuigen, drie hoogwerkers en diverse voertuigen voor watertransport ingezet. De brandweer voert in de omgeving metingen uit. De loods die in brand staat is van Huijbregts Foodgroep. Er zijn geen gewonden.