Op een bedrijventerrein in het Friese Gorredijk hebben in de nacht van zaterdag op zondag kliko’s in brand gestaan. Vanwege de hevige rook die daarbij vrijkwam is een NL-alert verstuurd. De brandweer meldde rond 03.15 uur dat de brand onder controle is.

De brand woedde op het terrein van ThermoNoord, een bedrijf gespecialiseerd in klimaattechniek. Drie woningen werden uit voorzorg ontruimd. Volgens de brandweer raakte niemand gewond.