Veel rook bij brand champignonkweker Kesteren

Bij een champignonkwekerij op een industrieterrein in Kesteren woedt een zeer grote brand. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt dat plastic kratten in de brand staan in de kwekerij aan de Meezendreef. Het vuur zorgt voor veel rookontwikkeling.

„Het is een uitslaande brand, niemand is meer in het pand aanwezig”, zegt een woordvoerster. Medewerkers van het bedrijf deden een melding van de brand. Veel korpsen zijn uitgerukt om het vuur onder controle te houden. De brandweer uit onder meer Ochten, Beneden-Leeuwen, Neder-Betuwe, Tiel en Nijmegen zijn aanwezig.

De rook trekt in donkere wolken richting de nabijgelegen A15. „Het is op dit moment nog niet te zeggen of er schadelijke stoffen vrijkomen door het verbrande plastic”, aldus de woordvoerster.