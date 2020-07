‘Veel reumapatiënten kunnen medicijnen niet openen’

Medicijnen voor reuma worden te vaak verpakt in een pilstrip (blisterverpakking) die voor mensen met deze ziekte niet goed te openen is. ReumaNederland stelt na een onderzoek dat bijna twee derde (64 procent) van de mensen met reuma door hun beperkte handfunctie moeite heeft met het openen van de eigen medicijnen. Bij een pilstrip heeft 71 procent moeite met het openen van de verpakking.

Dit probleem wordt volgens ReumaNederland alleen maar groter nu voor een veelgebruikt reumamedicijn methotrexaat (MTX) door het Europees Geneesmiddelen Agentschap is bepaald dat die ook niet meer in een potje geleverd mag worden. De organisatie is daarom een samenwerking aangegaan met Universiteit Twente om een reumavriendelijke pilstrip te ontwikkelen.

„Veel mensen met reuma zijn afhankelijk van hun medicatie om mee te kunnen doen in het dagelijks leven”, zegt Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij ReumaNederland. „Je moet dan toch op zijn minst gewoon zelf je medicijnen open kunnen maken en daarbij niet afhankelijk zijn van een hulpmiddel of van iemand anders. Het niet goed kunnen openen van medicijnen heeft ook consequenties voor het therapeutisch effect van het medicijn. Deze is het grootst bij tijdig en juist gebruik.”

Uit het onderzoek blijkt dat een op de tien mensen de medicijnen niet of niet juist gebruiken vanwege de moeilijke verpakking, aldus De Jong. „Voor ons genoeg reden om samen met de Universiteit Twente te werken aan een pilstrip die mensen met reuma wél open kunnen krijgen.”