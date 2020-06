Veel reisbureaus gaan het niet redden, verwacht ANVR

Topman Frank Oostdam van de koepelorganisatie van reisondernemingen ANVR verwacht dat veel reisaanbieders de komende maanden failliet zullen gaan als gevolg van de coronacrisis.

„Gelet op ontwikkelingen voor het komende halfjaar, denk ik dat we nog door veel faillissementen en ook door ontslagen getroffen gaan worden. Iedereen heeft te maken met zoveel omzetverlies. We zullen faillissementen over de hele sector gaan krijgen.”, zegt hij in een interview met de regionale omroep 1Limburg.

„We hadden fantastische, gezonde bedrijven aan het begin van het jaar, maar niemand houdt het vol om driekwart jaar geen omzet te boeken”, aldus Oostdam. Volgens hem gaat het veel reisaanbieders zelfs met extra bezuinigingen en de steun van de overheid niet lukken het hoofd boven water te houden.