Veel reacties op vondst gestolen gereedschap

De politie in het Haagse stadsdeel Loosduinen is overspoeld met reacties op de vondst van een vracht aan gestolen gereedschap. Op Facebook spreekt de politie de hoop uit zoveel mogelijk spullen terug te kunnen geven aan de rechtmatige eigenaars.

Meer dan driehonderd koffers met gereedschap werden gevonden bij huiszoekingen op verschillende adressen in Den Haag, na de aanhouding van twee verdachten. Het tweetal werd op heterdaad betrapt bij een auto-inbraak.

Iedereen bij wie gereedschap uit de auto is gestolen kan zich via de mail melden bij de recherche in Loosduinen. De politie drukt gedupeerden op het hart wel eerst aangifte te doen.