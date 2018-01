Veel reacties op overlijden topkok Bocuse

De dood van de Franse driesterrenkok Paul Bocuse zorgt wereldwijd voor vele duizenden reacties. Ook in Nederland reageren mensen via sociale media. ‘De grootmeester is heengegaan, de grondlegger van de gastronomie’ en ‘De grote chef, paus van de gastronomie is dood. Frankrijk rouwt’, luiden berichten op Twitter.

Bocuse overleed zaterdag op 91-jarige leeftijd. Hij werd vooral bekend als grondlegger van de ‘nouvelle cuisine’, een kookstijl met lichte en verse ingrediënten in relatief kleine porties. Zijn restaurant in de buurt van Lyon groeide uit tot een pelgrimsoord voor fijnproevers.

De Nederlandse topkok Jonnie Boer van De Librije in Zwolle, dat ook drie Michelinsterren heeft, plaatste een kleurige foto van kruidige escargots met als bijschrift ‘R.I.P. monsieur Paul’. Vanuit Europa, de VS en ook Canada verschenen zaterdag tot honderden tweets per minuut rond het overlijden van de Fransman.