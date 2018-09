Veel reacties op online condoleanceregister bakfietsdrama

Op het online condoleanceregister voor de nabestaanden van de kinderen die donderdag bij het bakfietsdrama in Oss omkwamen, zijn in korte tijd veel reacties binnengekomen. Vrijdag hielden leerkrachten van allerlei scholen uit Oss een herdenking. De gemeente denkt erover volgende week een algemene herdenkingsbijeenkomst te houden.

Het adres van het register is: http://www.condoleanceregister.nl/ongeluk-bakfiets-oss. De burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans, opent vrijdag om 15.30 uur het condoleanceregister in de publiekshal van het gemeentehuis in Oss.

Leerkrachten houden herdenking

Leerkrachten van scholen in Oss hebben vrijdag een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk. Vele tientallen leraren verzamelden zich op basisschool De Korenaer, de school van de vijf kinderen die bij het ongeval betrokken waren. Ze wandelden samen in een stille tocht naar de gedenkplek die is ontstaan bij de overweg waar de tragische aanrijding tussen een trein en een stint plaatsvond.

Sandra Beuving van scholenorganisatie Saam legde uit dat het initiatief is genomen door het personeel van De Korenaer en dat leraren en leraressen van andere scholen in Oss zich hebben aangesloten. „Er was behoefte aan een gezamenlijke herdenking.”

Herdenkingsbijeenkomst

De gemeente Oss organiseert een algemene herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van het ongeluk met de elektrische bakfiets van donderdag. De bijeenkomst zal pas na volgende week plaatshebben, omdat komende week eerst de uitvaarten van de vier omgekomen kinderen zijn. Dat liet de gemeente vrijdagmiddag weten nadat er heel veel vragen over een gezamenlijke plechtigheid waren gesteld.

De gemeente overlegt met de ouders van de kinderen en andere nabestaanden over de aard van de herdenkingsbijeenkomst. Pas daarna kan de gemeente iets zeggen over de datum en de manier van herdenken.