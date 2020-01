Veel pers bij eerste zitting over moord advocaat Wiersum

Er is woensdag veel pers aanwezig bij de eerste inleidende zitting over de moord op advocaat Derk Wiersum in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Tientallen journalisten van tv, radio en geschreven media waren ruim voor de aanvang van de zitting woensdagmiddag aanwezig.

In het reguliere gerechtsgebouw in Amsterdam-Zuid is een videozaal ingericht, waar publiek de zitting kan volgen.

De 36-jarige Giërmo B. uit Almere wordt verdacht van „moord in vereniging”, wat zoveel betekent als dat hij volgens justitie de moord in samenwerking met anderen heeft gepleegd. Welke rol hij precies heeft gespeeld, is nog niet duidelijk en zal naar verwachting op de zitting worden opgehelderd.

Wiersum werd op 18 september bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. De moord veroorzaakte een enorme schokgolf. Wiersum (44) was de advocaat van de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Taghi en een groep medeverdachten worden beschuldigd van een reeks onderwereldmoorden.

Hoewel alom naar Taghi wordt gewezen als de vermoedelijke opdrachtgever van de moord op Wiersum, is hij hier (nog) niet officieel voor aangeklaagd. Taghi (42) werd in december opgepakt in Dubai, waar hij geruime tijd ondergedoken heeft gezeten, en overgedragen aan Nederland.

In november arresteerde de politie een neef van Ridouan Taghi, Anouar. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Wiersum.