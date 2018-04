Veel paasfiles op snelwegen

Dagjesmensen die er op tweede paasdag op uit willen met de auto maken een goede kans ergens in een file terecht te komen. Door de paasdrukte, lokale regenbuien en ongelukken groeien de files op de snelwegen snel aan, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Zo is het al behoorlijk druk op de A12 bij Zevenaar. Automobilisten rijden hier langzaam in beide richtingen. Ook op de A1 bij Barneveld staat in beide richtingen een file. Het is eveneens druk bij het knooppunt Hoevelaken in de richting van Amsterdam. Hierdoor staat er ook file op de A28 naar de A1 richting Amsterdam. Verder is er file op de A44 bij Wassenaar richting Den Haag.

In Zeeland zorgen dagjesmensen richting Zierikzee voor drukte op de weg. Ook op de wegen naar shoppingcentra is het druk. Zo staat verkeer op de N280 vast met mensen die naar het shoppingcenter in Roermond willen. De N302 richting Batavia Stad bij Lelystad laat eenzelfde beeld zien.