Veel ouders geven doodgeboren kind aan

Ouders van levenloos geboren kinderen maken veel gebruik van de sinds februari bestaande mogelijkheid hun kindje te laten registreren bij de burgerlijke stand, meldt de Volkskrant. Uitvaartondernemingen signaleren dat ouders vaker kiezen voor een individueel afscheid.

In de eerste vier maanden na februari is dat 9329 keer gebeurd, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Geregeld betreft het kinderen die jaren geleden zijn gestorven. Aangifte kan worden gedaan na bijvoorbeeld een miskraam of een abortus.