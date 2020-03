Veel onduidelijkheid over terugkeer Nederlandse cruisepassagiers

De Nederlandse cruisepassagiers van de Costa Luminosa vliegen mogelijk maandag terug naar Schiphol. „Er wordt heel hard gewerkt aan een vliegverbinding van Genua naar Amsterdam”, laat de Nederlandse ambassade in Rome weten. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar de vraag.

Het cruiseschip, waar veel Nederlandse toeristen op zaten, werd bij meerdere havens geweigerd uit angst voor het coronavirus. Uiteindelijk mocht de Costa Luminosa aanmeren in Marseille, waarna het is doorgevaren naar Italië. Op het schip waren twee mensen besmet met het virus, die daarom eerder in Puerto Rico van boord gingen. De Nederlandse opvarenden wachten momenteel in Italië op een terugreis naar Nederland. De Nederlandse ambassade zegt dat er „veel onduidelijkheid is” en dat de „oplossingsrichtingen nogal eens wijzigen”.

Ook tientallen Nederlanders die op een ander cruiseschip zitten, de MSC Splendida, weten nog niet precies wanneer ze terugkeren. Volgens opvarenden zitten zo’n zestig Nederlanders op de boot, die momenteel onderweg is naar de haven van Marseille. De toeristen zouden aanvankelijk dinsdag vanuit de Franse plaats terug naar Amsterdam vliegen, maar volgens opvarenden die met Stip Reizen hebben geboekt, is dat van de baan. „We kregen bericht van Stip Reizen dat de terugreis met een bus zal plaatsvinden. En niet dinsdag maar woensdag. Niets is nog zeker, er moet nog van alles geregeld worden”, zeggen passagiers Cees en Ineke in ’t Veld maandag tegen het ANP.

Veel landen hebben verregaande maatregelen getroffen om het coronavirus te beteugelen. Zo laten havens geen schepen meer toe en blijven vliegtuigen massaal aan de grond. Luchtvaartmaatschappijen doen er alles aan om burgers te repatriëren.