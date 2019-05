Veel onduidelijkheid over stakingen woensdag

Er is nog veel onduidelijk over de stakingen die de vakbonden voor woensdag hebben aangekondigd. Werkgeversorganisaties en brancheverenigingen hebben nog geen goed beeld wat ze kunnen verwachten van de stakingen. "We krijgen meer signalen dat werkgevers zich zorgen maken over de openbaarvervoersstaking van dinsdag, dan de stakingen van de dag erna", laat een woordvoerder van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland weten.

Vakbonden FNV en CNV hebben opgeroepen tot 24-uursstakingen in de metaal, industrie, bouw, schoonmaak, transport en de sociale werkvoorziening. Hoeveel mensen daar gehoor aan geven, is nog niet duidelijk. "De vorige keer dat er gestaakt werd, deden er geloof ik zeventig mensen mee", zegt een woordvoerder van Bouwend Nederland.

Behalve de 24-uursstakingen komen er ook andere acties. Zo doen onder meer de ziekenhuizen en het onderwijs op een minder verstorende manier mee. De bonden organiseren bijeenkomsten in Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Groningen.