Veel onduidelijkheid over aantallen gestrande Nederlanders

Nog altijd is er veel onduidelijkheid over het aantal Nederlanders dat nog gestrand is in het buitenland en verwoede pogingen onderneemt om terug naar het thuisland te reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het om „duizenden” Nederlanders gaat, maar kan geen precieze cijfers geven.

VVD-Kamerlid Sven Koopmans noemde zaterdagavond in het televisiprogramma Op1 een veel hoger getal. „Ik heb vanmiddag nog gehoord van het crisiscentrum in Den Haag dat de schatting is: iets van 100.000 Nederlanders die op reis zijn gegaan en nu graag terug willen”, zegt hij. Het aantal reizigers dat vastzit door beperkingen wegens het coronavirus zou in een paar dagen gehalveerd zijn.

De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen had het woensdag namelijk nog over 200.000 Nederlanders die in het buitenland zitten. Dat zijn zowel mensen die via een reisorganisatie hebben geboekt als mensen die zelf hun ticket hebben gekocht. Zondag zei de ANVR dat er nog zo’n 8000 gestrande Nederlanders zijn die met een organisatie op reis zijn gegaan. Hoeveel zelfstandige reizigers nog wachten op een terugvlucht, is onduidelijk.

Betrokkenen zeggen wel dat de groep gestrande mensen die op eigen houtje reizen een stuk groter is dan de groep Nederlanders die met een reisorganisatie reizen. Voor hen wordt het op meer en meer plekken steeds lastiger om een terugreis te regelen. Het terughalen van deze reizigers duurt waarschijnlijk nog weken.

In een persbericht zegt Buitenlandse Zaken zaterdag dat het dagelijks tienduizend telefoontjes ontvangt op de speciale hulplijn voor gestrande Nederlanders. De website met reisinformatie en -adviezen is in de afgelopen week meer dan zeven miljoen keer bezocht.