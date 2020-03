Veel onduidelijk over anticonceptie grazers Oostvaardersplassen

Aan het toepassen van anticonceptie om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen in de hand te houden, kleven veel onzekerheden. Het kan wel, maar daarvoor is verder onderzoek in het gebied nodig. Het zal veel tijd en geld kosten en het effect is met name bij de edelherten lang niet zeker. In het gunstigste geval duurt het minstens twee tot drie jaar voor de dierenpopulaties niet meer groeien door anticonceptie.

Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht, die in opdracht van de provincie Flevoland literatuuronderzoek hebben gedaan naar het toepassen van anticonceptie bij wilde, vrij levende dieren in de hele wereld. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het rapport donderdag naar Provinciale Staten gestuurd met het advies om er niet aan te beginnen.

Flevoland wil dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen drastisch daalt. De provincie wilde daarom weten of anticonceptie voor paarden, herten en koeien een mogelijkheid zou kunnen zijn. Een deel van de actiegroepen tegen het faunabeleid in de Oostvaardersplassen is groot voorstander van anticonceptie.

Het toedienen van een vaccin dat onvruchtbaarheid veroorzaakt is de beste optie volgens de onderzoekers. Probleem is dat zo’n middel voor wilde herten, paarden en runderen in Nederland en Europa niet is geregistreerd. Het aanvragen van een vergunning gaat jaren duren. Er kan een ander middel worden gebruikt dat eigenlijk is bestemd voor varkens of honden, maar dan moet het effect daarvan nauwkeurig in de gaten worden gehouden aangezien niet bekend is wat die middelen doen bij vrijlopende dieren.

Koeien en paarden kunnen ingespoten worden in een vangkraal. Bij de herten is dat onmogelijk. Die moeten beschoten worden met pijltjes met het vaccin. Er zijn meerdere behandelingen nodig. Om de populatiegroei tot stilstand te brengen moet 40 tot 75 procent van de vrouwelijke dieren onvruchtbaar worden gemaakt. Welke gevolgen de anticonceptie heeft voor het gedrag van de kuddes is vooraf niet te zeggen.