Veel nieuwe beelden ravage Sint-Maarten

Via het weblog SXM News St Maarten zijn donderdag veel foto’s naar buiten gekomen van de verwoesting die orkaan Irma heeft aangericht op het eiland.

In de buurt van het Belair Beach Hotel in Little Bay liggen de straten bezaaid met troep, afgeknapte palmbomen, strandmeubilair en kapotte auto’s. In het luxe-oord Porto Cupecoy zijn jachten gezonken.

Ook in Oyster Pond, op de grens tussen het Nederlandse en het Franse deel van Sint-Maarten, zijn talloze schepen gezonken en liggen de straten vol met houtwerk, delen van daken en omgewaaide bomen. Daar is ook goed te zien dat huizen door het hoge zeewater zijn ondergelopen.

Maho geeft eenzelfde beeld te zien: afgeknapte bomen, bergen rommel en vernielde huizen en daken.