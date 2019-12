Veel musea kijken terug op succesjaar

Veel musea in ons land kijken terug op een succesjaar. Het Rijksmuseum in Amsterdam had met het Rembrandtjaar 2019 zelfs het beste jaar ooit. In totaal kwamen daar 2,7 miljoen bezoekers, tegen 2,3 miljoen in 2018. Opvallend is de toename van het aantal dat uit Nederland kwam; met ruim een miljoen 17 procent meer dan vorig jaar.

Het Mauritshuis in Den Haag, waar het Rembrandtjaar officieel begon, denkt dit jaar in totaal 512.000 bezoekers te ontvangen, 16 procent meer dan vorig jaar en een record sinds de heropening in 2014. Het Kunstmuseum in de hofstad, het voormalige Gemeentemuseum, haalde in totaal 580.000 mensen binnen, met name met tentoonstellingen van werk van Erwin Olaf en van Claude Monet. Bij de Franse kunstenaar telde het museum juist donderdag de 100.000ste belangstellende.

Het Van Gogh Museum in Amsterdam had opnieuw 2,1 miljoen bezoekers, uit meer dan honderd landen, en knalde speciaal met Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature (360.000 geïnteresseerden).

De Kunsthal in Rotterdam gaat uit van 300.000 bezoekers over 2019. „Het record in 2018 buiten beschouwing gelaten, heeft de Kunsthal in vergelijking met 2017 (240.000 bezoekers) een stijging van ruim 60.000 bezoekers gerealiseerd”, klinkt het vanuit de havenstad.

Het Groninger Museum heeft nu al meer dan 300.000 bezoekers gehad. Het laatste jaar waarin meer dan 300.000 mensen de kunsttempel in Groningen bezochten was 2002, toen de expo Ilja Repin - Het Geheim van Rusland belangstelling trok uit het hele land.

Het Zaans Museum in Zaandam verbreekt voor het vierde jaar op rij het bezoekersrecord. Het denkt 2019 af te sluiten met ongeveer 198.000 bezoekers. Het museum kwam onder meer in het nieuws door de aankoop van een brief die schilder Claude Monet op 2 juni 1871, de dag van zijn aankomst in Zaandam, schreef aan collega Camille Pissarro.

Museum Catharijneconvent in Utrecht is ook erg in zijn nopjes met een verwacht record van 160.000 bezoekers. Het bijna afgelopen jaar is daarmee het succesvolste jaar ooit voor het museum, dat een klapper had met de expo Bij ons in de Biblebelt.

Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden heeft volgens eigen zeggen een uitstekend jaar achter de rug met 45.000 bezoekers. Het Princessehof, genomineerd voor de European Museum of the Year Award dankzij de herinrichting in 2017, trok voor die renovatie gemiddeld 32.000 bezoekers per jaar. Het Fries Museum in dezelfde stad is ook tevreden, met 140.000 bezoekers.

Panorama Mesdag in Den Haag denkt 2019 af te sluiten met nagenoeg 140.000 bezoekers. Het Stedelijk Museum Schiedam haalt in 2019 naar schatting 70.000 mensen, een recordaantal.