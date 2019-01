Veel muggenoverlast in delen Nederland

Steekmuggen veroorzaken veel overlast in verschillende delen van het land. Met name rond Den Haag, rond Breda, in Amsterdam en op de grens van Gelderland en Overijssel hebben mensen last van muggen. De boosdoener is waarschijnlijk de molestusmug, het tweelingzusje van de uit de zomer bekende huissteekmug.

Volgens muggendeskundige Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit houdt de molestusmug geen winterrust, wat de gewone huissteekmug wel doet. Het beestje broedt ondergronds, onder andere in kruipruimtes. „We vermoeden dat het aantal molestusmuggen toeneemt door de stijgende temperaturen”, aldus Van Vliet.

Wetenschappers roepen mensen op om op Muggenradar.nl te melden hoeveel overlast ze hebben van muggen.