„Veel mis met leefomstandigheden Iers rundvee”

Er is veel mis met de leefomstandigheden van Iers rundvee. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier.

Omdat Iers rundvlees veel in Nederland verkocht wordt, onderzocht een undercover-onderzoeksteam van Wakker Dier in de winter van 2017 en 2018 dertien Ierse rundveehouderijen.

In de winter staan de dieren maandenlang op stal, meestal op harde betonnen roosters. Veel jonge kalfjes lijden pijn door onverdoofde castratie en onthoorning. Bijna alle bezochte stallen waren bevuild, soms in sterke mate. Soms stonden de dieren zelfs tot over hun hoeven in de mest, aldus het onderzoek.

Op alle boerderijen waren runderen te zien met kale plekken, waarschijnlijk een gevolg van aangekoekte mest of een infectie, vervolgt de organisatie. Acht van de dertien bezochte stallen waren bomvol. In één geval was sprake van sterk vermagerde runderen en had een dier zichtbare verwondingen. Eén veehouder gaf aan zijn dieren het hele jaar door binnen te houden.