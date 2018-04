Veel mis met kades en bruggen Amsterdam

Herstel van slecht onderhouden bruggen en kades in Amsterdam gaat tientallen miljoenen kosten en inwoners en verkeer zullen er veel hinder van ondervinden. Dat stelt de gemeente Amsterdam. Als de stad niks doet, dan zijn ingestorte kades of onbruikbare bruggen het gevolg. Afgelopen jaren zijn er al diverse kades ingestort in Amsterdam.

Amsterdam heeft ongeveer 600 kilometer kademuren en oevers en 1600 bruggen in eigendom en beheer. Uit onderzoek blijkt dat „onderhoud urgent is en overlast zal gaan geven voor verkeer en bewoners.” Zware vrachtwagens worden bijvoorbeeld uit bepaalde kwetsbare delen van de stad geweerd.

Het herstel zal jaren duren en alleen al aan het onderzoek naar de technische staat verwacht Amsterdam al bijna 20 miljoen euro per jaar kwijt te zijn. Het herstel van kades is berekend op 20 tot 25 miljoen euro per strekkende kilometer.