Veel mis bij Hindoe Basisschool Den Haag

Bij de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag zijn ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs vastgesteld, blijkt uit een onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs. De school probeerde via de rechter om publicatie van het rapport tegen te houden, maar deze eis werd donderdag afgewezen door de rechtbank in Den Haag. Dat bevestigde een woordvoerder van de onderwijsinspectie, naar aanleiding van berichtgeving door Omroep West.

Volgens de inspectie is er sprake van wanbeleid op de school en schiet de kwaliteit van het onderwijs op alle vlakken tekort. De kwaliteit van de lessen is bedroevend slecht. Leraren die kritiek leveren op de leiding worden onder druk gezet en voelen zich bedreigd. Ook de veiligheid van scholieren is volgens de inspectie niet gewaarborgd. Ook de financiële stromen deugen volgens de inspectie niet. Zo worden inkomsten en uitgaven onjuist verantwoord.

Bij de Haagse Hindoeschool, met bijna 470 leerlingen, was donderdag niemand bereikbaar voor inhoudelijk commentaar.

De onderwijsinspectie bracht donderdag ook al een vernietigend rapport naar buiten over het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam.