Veel minder ov-reizigers door coronacrisis

Het aantal passagiers in het openbaar vervoer is drastisch afgenomen door de coronacrisis. In de tweede helft van maart checkten dagelijks 90 procent minder reizigers in vergeleken met een vergelijkbare dag in 2019. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart.

Afgelopen dinsdag checkten reizigers 560.000 keer in met hun ov-chipkaart, terwijl zij dat op een gemiddelde dinsdag in 2019 nog 4,75 miljoen keer deden. Door de uitbraak van het coronavirus is het alleen nog toegestaan om het openbaar vervoer te gebruiken als de reis noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een cruciaal beroep uit te oefenen. Bovendien rijden alle vervoerders sinds 27 maart volgens een vakantie- of zondagsdienstregeling. Door de beperkingen zijn de ochtend- en middagspits volgens de onderzoekers „vrijwel volledig verdwenen”.

Half maart checkten reizigers nog bijna 3 miljoen keer in. Ook dat was al lager dan normaal. Dat betekent overigens niet dat er zoveel reizen zijn gemaakt. Mensen kunnen meerdere keren inchecken voor een reis, bijvoorbeeld als ze overstappen.

Reizigersorganisatie Rover verzocht openbaar vervoerders vorige week om reizigers de mogelijkheid te bieden om hun abonnementen op te schorten, omdat zij hier de komende tijd weinig gebruik van zullen maken vanwege de coronamaatregelen. De overheid kan financiële hulp bieden aan ov-bedrijven die hierdoor inkomsten mislopen, zo opperde Rover.