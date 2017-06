„Veel minder fietsen gejat door lokfiets”

De inzet van lokfietsen blijkt fietsendieven flink af te schrikken. Het gevolg is een daling van het aantal aangiften van gestolen fietsen met gemiddeld 40 procent. Dit gunstige effect is ook blijvend; meer dan een jaar na de inzet van de lokfiets is de daling nog altijd even groot. Dat concludeert Tilburg University in een woensdag verschenen onderzoek.

Lokfietsen zijn voorzien van een onzichtbaar ingebouwd track-and-tracesysteem. De politie kan zo de fietsen volgen. Het is voor het eerst dat dit effect op diefstallen is onderzocht. Het was al wel bekend dat deze fietsen regelmatig tot aanhoudingen van fietsdieven leiden.

Het onderzoek is gebaseerd op aangiften bij de politie in veertien vooral kleinere gemeenten in het westen van Nederland in de periode 2003-2016.

Soms wordt er een grotere slag mee geslagen. Zo maakte de Rotterdamse politie woensdag bekend dat een gestolen lokfiets leidde naar een bedrijfspand in Wateringen. De politie trof in de loods een bestelbusje aan, volgestouwd met gestolen fietsen. Alles is in beslag genomen.