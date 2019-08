Veel minder buxusmotten dan in 2018

Er zijn deze zomer veel minder buxusmotten dan in de afgelopen jaren. Volgens De Vlinderstichting waren er in 2018 rond deze tijd al meer dan 4000 meldingen van de exotische mot, terwijl er dit jaar tot nu toe nog geen driehonderd zijn gedaan.

De buxusmot richt een ravage aan in tuinen en op landgoederen, aangezien het beestje in een mum van tijd alle buxusstruiken kaalvreet. Buxus is een geliefd struikje langs tuinvakken en wordt vaak in vorm gesnoeid.

Het beest heeft zijn eigen voortbestaan op het spel gezet, aldus De Vlinderstichting maandag. Omdat er zoveel buxus werd aangetast, zijn veel van die struikjes vervangen door andere soorten of gewoon verdwenen. Daardoor kan de mot veel minder voedsel in Nederland vinden.

De uit Azië afkomstige buxusmot dook in 2007 voor het eerst in Nederland op. In 2017 en 2018 breidde de nachtvlinder zich explosief uit over het hele land. De Vlinderstichting kan pas in het najaar zeggen of de mottenplaag helemaal verleden tijd is voor Nederland.