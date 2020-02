Veel meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide dakpannen

Zuidwesterstorm Dennis zorgt zondag door het hele land voor meldingen van schade. Rond 11.00 uur was de storm in het noordwesten over zijn hoogtepunt heen. De wind zal later ook in de rest van het land afnemen, het laatste in het zuidoosten. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven.

Dierenpark Amersfoort besloot zondagmiddag de deuren te sluiten vanwege de storm. De dieren zijn veilig ondergebracht, meldt het park.

De Westerschelde Ferry, de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens, is uit de vaart gehaald. Er worden bussen ingezet. Op Schiphol valt de overlast door de storm volgens een woordvoerder mee. De wind staat gunstig. Wel zijn er een aantal vluchten geschrapt, vooral vanuit Londen, vanwege het weer daar. Transavia meldt vier vluchten van en naar Schiphol vanwege de storm te hebben geannuleerd, van en naar Barcelona, van en naar het Franse Orly, van en naar het Portugese Porto en van en naar het Sloveense Ljubljana.

Een boom versperde op de A76 bij Heerlen (Limburg) de rijbaan richting Aken. In Oisterwijk (Brabant) waaide een enorme boom om. Niemand raakte gewond maar er waren twee brandweerteams nodig om de boom in stukken te zagen en weg te halen. Op Texel stortte de gevel van een woning in Den Burg in. Ook hier raakte niemand gewond. In het Zuid-Hollandse Gouderak waaide een dak kapot.