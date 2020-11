Bij de brandweer komen donderdag veel meldingen binnen over stank van bewoners in Amsterdam-West en Nieuw-West. Volgens een woordvoerster klagen mensen over een gaslucht, kerosine- of dieselgeur. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Onderzocht wordt waar de stank vandaan komt. De woordvoerster zegt dat vooral wordt gekeken naar het Westelijk Havengebied.