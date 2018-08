Veel meer vissterfte door droogte

Door de aanhoudende droogte wordt de waterkwaliteit in Nederland steeds slechter. Het aantal meldingen over blauwalg is de afgelopen week verdubbeld. Ook sterven veel meer vissen. Recreanten kunnen niet zomaar zwemmen in open water.

Dat zei bestuurslid Hetty Klavers van de Unie van Waterschappen donderdagmidag op een persconferentie in Den Haag. Op de bijeenkomst bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deden tal van deskundigen hun zegje over de gevolgen van de aanhoudende droogte in Nederland. In heel Nederland is nu officieel een watertekort.

De experts benadrukten donderdag dat er voldoende water om te drinken is. De tuin besproeien met water uit de kraan blijft toegestaan. Wel klonk het verzoek om dat niet alleen om de piekmomenten (zoals van 18 tot 20 uur) te doen, maar juist midden op de dag. Ook stelden de deskundigen dat de energievoorziening nu geen gevaar loopt.

Rivieren

De extreme droogte wordt veroorzaakt door uitblijven van voldoende regen én omdat er via de rivieren te weinig water ons land binnen komt. De afvoer van de Maas is nog voldoende, die van de Rijn is met 960 kubieke meter water per seconde is onder de maat. Naar verwachting zakt dat over twee weken tot minder dan 900 kubieke meter per seconde, terwijl het 1100 zou moeten zijn.

Neerslagtekort wordt hoger dan in 1976

De verdamping van water gaat deze weken hard, zei topman Bart Vonk van Rijkswaterstaat donderdagmiddag. „Er verdampt elke halve minuut een olympisch zwembad op IJsselmeer.” Hij benadrukte dat we met onder meer het IJsselmeer „een enorme watervoorraad” voorraad in huis hebben, waarmee we droogteproblemen het hoofd kunnen bieden.

Dijken nat

Bij de verdeling van het schaarse water staat behoud van dijken voorop, benadrukten de experts donderdag. „Zo nodig maken we de dijken nat”, zegt Klavers van de Unie van Waterschappen. Scheuren in dijkvakken als gevolg van de droogte worden aangepakt. Een breuk in een veendijk in 2003 in Wilnis was voor de overheid een aanjager om veendijken goed te inspecteren, zei Klavers.

Boeren beleven door de droogte „zware en onzekere” tijden, zei Marjolijn Sonnema, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw donderdag. Er dreigt een tekort aan veevoer. „Maar de beroepsgroep is inventief en laat zich niet zomaar uit het veld slaan.” Naar verwachting zullen steeds meer boeren te maken krijgen met beregeningsverboden. Agrariërs mogen bijvoorbeeld geen slootwater gebruiken om bepaalde gewassen te besproeien. Op die manier probeert de overheid dieren in het slootwater te sparen.

Sonnema zei dat schadevergoeding voor de boeren vanuit de overheid „niet aan de orde” is. Ze wees erop dat er sinds 2010 een „brede weersverzekering” in het leven is geroepen. Die compenseert boeren bij schade na bijvoorbeeld hagel, maar ook bij droogte. De overheid heeft in 2017 12 miljoen euro in die pot gestopt, zei Sonnema.

Koelwater

Ook de industrie ondervindt de gevolgen van de droogte. Zo kan Akzo in Hengelo een deel van het koelwater niet meer lozen.

Door lagere waterstanden is het scheepvaartverkeer beperkt. Het aantal beperkende maatregelen voor binnenvaartschepen zal de komende weken vermoedelijk toenemen. Ook verzilting –waarbij zout water van zee zich vermengt met zoet water binnenslands– zorgt voor toenemende problemen.

Willen de problemen verdwijnen, dan heeft ons land heeft „twee tot drie maanden typisch Hollands weer” nodig, zei Vonk. „Lekkere regenbuien en lagere temperaturen.”