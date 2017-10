„Veel meer slachtoffers seksuele uitbuiting”

Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland is veel hoger dan tot nu toe bekend is. Elk jaar gaat het om naar schatting 6250 mensen, vijf keer meer dan het aantal ‘gemelde’ slachtoffers. In twee derde van de gevallen gaat het om seksuele uitbuiting, zoals gedwongen prostitutie. Opmerkelijk is dat de grootste groep slachtoffers Nederlandse vrouwen zijn én dat bijna de helft van hen onder de achttien is (1320).

Dat blijkt uit een rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, die ze woensdag presenteert op de Europese dag tegen de mensenhandel. Volgens haar is het „baanbrekend” dat er nu voor het eerst een „betrouwbare en degelijke” schatting van het aantal echte slachtoffers is gemaakt. Tot nu toe wordt uitgegaan van de meldingen bij de politie of andere instanties. De meetmethodes zijn wetenschappelijk onderbouwd.

Opmerkelijke uitkomst vindt de rapporteur zelf, dat het aantal Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting groter is dan gedacht. Ze wijst erop dat prostitutie in vele vormen voorkomt. Naast raamprostitutie en bordelen met vergunningen kan het ook gaan om webcamseks of prostitutie in kelderboxen. „Het gaat erom dat de vrouwen puur een middel zijn om geld te verdienen voor daders.”

Bij minderjarigen gaat het veelal om loverboy-praktijken, waarbij ze langzaam in de prostitutie worden ingezet. Omgerekend gaat het om twee tot drie meisjes per middelbare school van duizend leerlingen. Dettmeijer vindt het „gek en zorgelijk” dat slechts 11 procent van deze meisjes in beeld is. „Dat kan komen, omdat zij vaak minder het gevoel hebben dat ze worden uitgebuit of dat deze uitbuitingssituatie niet wordt opgemerkt.”

Volgens Dettmeijer is het belangrijk de werkelijke omvang van mensenhandel regelmatig in kaart te brengen. Dan kunnen het beleid, de bestrijding en hulpverlening worden aangepast. Ze bepleit verder dat instanties melding kunnen doen van slachtoffers zonder hun toestemming.

Criminele en arbeidsuitbuiting en gedwongen dienstverlening vormen een derde van mensenhandel. De slachtoffers daarvan - onder hen ook mannen - worden voor een groot deel uit het buitenland gehaald.