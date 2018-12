Veel meer mogelijk vervuild zand Vink in Barneveld

In Barneveld ligt veel meer zand uit de mogelijk vervuilde partij grond van afvalverwerker Vink dan tot nu toe bekend was: zeker 6768 ton. Dat blijkt volgens de provincie Gelderland uit weegbonnen.

De provincie heeft dinsdagmiddag een lijst openbaar gemaakt van tien gemeenten waar het verdachte zand is toegepast. Het tv-programma Zembla noemde begin november al nieuwbouwprojecten in Barneveld en Voorthuizen.

Volgens de bestaande regels had de grond nooit mogen worden gebruikt. Bij een eerste keuring werd geconstateerd dat het zand verontreinigd was met de giftige stof styreen en landbouwgif. Volgens Vink wees een herkeuring uit dat de grond schoon was.

Tot nu toe werd aangenomen dat in Barneveld ongeveer 1000 ton zand uit de mogelijk vervuilde partij zou liggen. „In onze gemeente is en wordt veel gebouwd, dus wordt er ook veel zand verwerkt”, zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. „Het verbaast ons dan ook niet dat het om veel meer zand blijkt te gaan. Die hoeveelheid willen we niet bagatelliseren, maar belangrijker voor onze bewoners is of er schadelijke stoffen in zitten. Bureau Royal HaskoningDHV doet daar nu onderzoek naar.’’

Leverancier Vink kent niet alle locaties. „Alleen die waar we het zand zelf hebben gebruikt. Daarnaast is veel zand vervoerd naar depots van opdrachtgevers, zoals de gemeente Barneveld en andere aannemers. In hun administratie moet terug te vinden zijn om welke locaties het dan gaat”, zegt woordvoerder Jaap Kevelam.

In zoverre de gemeente Barneveld als opdrachtgever voor bouwlocaties fungeerde, zou daar nu al meer duidelijkheid over gegeven kunnen worden, maar ze maakt dat niet bekend. De informatie daarover is toegevoegd aan het onderzoek van Royal HaskoningDHV, aldus woordvoerder Rebel. „Dat is nu druk bezig om de locaties op een rij te zetten, zodat het weet waar grondmonsters moeten worden genomen.”

Vink wil nog steeds niet zeggen wat de partij grond vandaan komt. Kevelam: „Daar kunnen we geen informatie over geven. Dat is een kwestie van privacy.”

De verdachte grond is volgens de provincie toegepast in de gemeenten Barneveld, Ede, Veenendaal, Apeldoorn, De Bilt, Laren (Noord-Holland), Bunnik, Almelo, Leusden en Almere. De openbaar gemaakte lijst heeft betrekking op ruim 7600 ton. De partij grond zou in totaal ruim 10.000 ton groot zijn geweest.