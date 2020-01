Veel meer mobiele data verwerkt voor nieuwjaarswensen

Het mobiele datagebruik door klanten van KPN en Vodafone is tijdens deze oudejaarsnacht fors toegenomen in vergelijking met oud en nieuw vorig jaar. Het mobiele netwerk van KPN verwerkte ruim 196 terabyte aan nieuwjaarswensen. Dat is een nieuw record, meldt het telecombedrijf.Tijdens oud en nieuw 2018-2019 verwerkte het KPN-netwerk 176 terabytes.

Het piekmoment op het mobiele netwerk lag dit jaar bij KPN kort na middernacht, tussen 00.05 en 00.10 uur. Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 werden er tussen 22.00 en 04.00 uur ongeveer 2,4 miljoen sms’jes verstuurd. Dat is iets minder dan de jaren ervoor. Ook het aantal telefoontjes daalde licht in vergelijking met vorige jaren. Er werden dit jaar ruim 4,1 miljoen telefoontjes op het mobiele netwerk van KPN gepleegd.

Vodafone verwerkte tussen 22.00 uur en 04.00 uur afgelopen nacht 145 terabyte aan mobiele data. Dit betekende een groei van 57 procent ten opzichte van vorig jaar. Het gebruik van sms nam ook dit jaar weer af bij Vodafone, tot een totaal van 3 miljoen verwerkte berichten van 22.00 tot 04.00 uur. Dat is een daling met 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

Het aantal mobiele gesprekken via het netwerk van Vodafone was 4,5 miljoen, ongeveer gelijk aan verleden jaar.