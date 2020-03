Veel meer mensen nemen digitaal kijkje in nestkasten

Veel meer mensen dan gebruikelijk hebben de afgelopen maand een kijkje genomen in een nestkast, die de Vogelbescherming via camera’s online toegankelijk heeft gemaakt. Bijna een half miljoen en dat is ruim vier keer zoveel als vorig jaar, zo meldt de organisatie donderdag. Volgens de Vogelbescherming heeft het te maken met het feit dat mensen aan huis gekluisterd zijn door de coronamaatregelen.

Vorige week werden al extra webcams geplaatst bij een koolmees, kauw en merel. Vanaf de start op 1 maart waren al een ooievaar, steenuil, slechtvalk, zeearend, lepelaar, kerkuil en bosuil te volgen. Bij de bosuil wordt elk moment het eerste kuiken verwacht. „Ga snel kijken!”, raadt de Vogelbescherming aan. De merel legde donderdag haar eerste en tweede ei en ook de ooievaar en slechtvalk zijn aan het broeden, zo stelt de organisatie.

Omdat de webcams zo in trek zijn opent Vogelbescherming ook nog een camera bij de torenvalk bovenin de watertoren van drinkwaterbedrijf WMD van Hoogeveen.

Sinds 2007 volgt Vogelbescherming Nederland het liefdesleven van vogels gedurende de lente. Natuurliefhebbers kunnen daarvoor terecht op www.beleefdelente.nl.